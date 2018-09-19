МЭР ожидает возвращение курса доллара к 63 рубля

Минэкономразвития ожидает возвращение курса доллара к 63,6-63,8 руб. во второй половине 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что последовательная реализация макроэкономической политики в рамках бюджетного правила обеспечит низкую зависимость курса рубля к доллару.

Реклама

«Ожидается, что курс рубля к доллару США вернется к уровням 63,6-63,8 рубля за доллар во второй половине 2019 года и в дальнейшем продолжит ослабляться темпом, близким к инфляционному дифференциалу между Россией и странами-торговыми партнерами», — заявили в министерстве.

Ранее замминистра финансов Владимир Колычев сообщил, что Минфин видит серьезное отклонение курса рубля от справедливых среднесрочных значений.