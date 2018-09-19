ФНС даст самозанятым возможность настройки автоплатежей

Федеральная налоговая служба намерена обеспечить упрощенный режим регистрации и уплаты налогов, сообщил глава налоговой службы Михаил Мишустин в ходе форума «Диалог с налогоплательщиком». Сервисы будут встроены в приложение «Личного кабинета налогоплательщика», сообщает ФНС.

Согласно разрабатываемым нововведениям, самозанятые смогут применять определенную налоговую ставку при ряде видов деятельности, при этом 1,5% отчислений будут идти в Фонд обязательного медицинского страхования. Самозанятый (это няни, репетиторы, горничные и т.п.) смогут зарегистрироваться в приложении, формировать там чеки, передавать их в ФНС, а также получать информацию о сумме налогов. Для их уплаты можно будет настроить автоплатеж.

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«Мы минимизируем взаимодействие с налогоплательщиком насколько это возможно, а если оно неизбежно — делаем его по возможности быстрым, удобным», — сказал Мишустин.

Мобильная версия «Личного кабинета» предусматривает идентификацию по лицу и отпечатку пальца. К настоящему времени приложение скачали около 270 тыс. пользователей.