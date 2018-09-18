Китай намерен ввести повышенные пошлины на американские товары в $60 млрд

Китай в ответ на новые пошлины США введет повышенные пошлины на импорт более 5200 американских товаров объемом в $60 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министерства финансов КНР.

«Таможенная комиссия Госсовета КНР приняла решение о введении повышенных пошлин размером 10% и 5% на импорт 5207 наименований американских товаров объемом около $60 млрд», — заявили в министерстве.

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Как стало известно, пошлины вступят в силу 24 сентября.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о введении дополнительных пошлин на товары из Китая.

Отмечается, что речь идет о пошлинах в 10% — это около $200 млрд. Новые тарифы вступят в силу 24 сентября.