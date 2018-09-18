Минфин снова отменил аукцион по размещению ОФЗ

Минфин России вновь не будет проводить аукцион по размещению ОФЗ. Об этом сообщается на сайте министерства.

«Минфин России информирует о непроведении 19 сентября 2018 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия процессу стабилизации ситуации на долговом рынке», — сказано в заявлении.

Реклама

Ранее сообщалось, что Минфин разместит дополнительный выпуск ОФЗ для физлиц объемом в 5 млрд руб. по номиналу.

Также в министерстве добавили, что дополнительный выпуск ОФЗ имеет параметры, аналогичные установленным для основного выпуска, за исключением даты начала и окончания размещения облигаций.