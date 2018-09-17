В Американской торговой палате допустили полный уход компаний США из России

Глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко заявил, что в случае новых санкций Вашингтона и ответных мер Москвы возможен полный уход компаний США из России. Его слова передает РИА «Новости».

Такое заявление Родзянко сделал на Международном дискуссионном клубе «Валдай».

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«Главная озабоченность компаний — это санкции, и не только те, которые уже существуют, но угроза дополнительных санкций, которые могут быть», — сказал Родзянко.

Он подчеркнул, что такие угрозы чаще возникают со стороны США, но при этом отметил, что они поступают и со стороны российского правительства. Родзянко указал, что более жесткие санкции, которые затронули бы банковские операции, железнодорожные перевозки и закупки газа, означали бы «де-факто» невозможность производства на территории России.

«Я часто слышу от компаний буквально следующее: что результаты в этом году лучше, чем в прошлом, в прошлом были лучше, чем в предыдущем. То есть по бизнесу дела идут, и достаточно хорошо», — добавил глава AmCham, но также напомнил о «реальной угрозе» полного прекращения деятельности компаний США в России.

Ранее сообщалось, что ЦБ обсудил с банками план на случай введения санкций США.