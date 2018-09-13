Новак отреагировал на заявление США о санкциях против «Северного потока — 2»

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что российская сторона обеспокоена заявлениями США о возможных санкциях против газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

Об этом он сказал по итогам переговоров с министром энергетики США Риком Перри.

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По его словам, Россия обеспокоена возможным введением санкций США в отношении «Северного потока — 2», который является абсолютно конкурентоспособным проектом.

Он также добавил, что в строительстве газопровода заинтересованы европейские потребители.

Новак подчеркнул, что потребление газа в Европе растет, но падает собственная добыча.

Ранее Перри заявил, что США планируют ввести санкции против газопровода «Северный поток — 2».