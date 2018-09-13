Суд Евросоюза отказал «Роснефти» и Сбербанку в отмене санкций

Суд ЕС общей юрисдикции в Люксембурге отказал в четверг в удовлетворении исков об аннулировании санкций «Роснефти», «Газпром нефти» и «Алмаз-Антею», а также Сбербанку, ВТБ и Внешэкономбанку, передает РИА «Новости».

«Суд считает, что Совет ЕС достаточно мотивировал оспариваемые действия… Суд подчеркивает, что заявляемая цель оспариваемых в суде действий заключается в увеличении цены действий России, направленных на подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, и содействии мирному урегулированию кризиса», — также говорится в сообщении суда.

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«Роснефть» считает санкции, введенные ЕС, против компании необоснованными, субъективными и незаконными. Компания не имеет отношения к кризису на Украине, не оказывает влияния на политические и экономические процессы, происходящие в этой стране, и, следовательно, в решении Совета ЕС нет никакой логики», — отметил представитель компании.

«Применение санкций против частных коммерческих компаний не может быть оправдано, поскольку они не участвуют в принятии политических решений. Следовательно, трансляция санкций на корпоративный уровень является юридическим произволом, — пояснил он. — Принцип обязательности исполнения договора «pacta sunt servanda» является незыблемым фундаментом деловых отношений в Европе и должен быть изолирован от сиюминутной политической конъюнктуры. «Роснефть» соблюдает ключевые принципы рыночных отношений и исходит из того, что стороны обязаны выполнять заключенные контракты, которые не могут становиться предметом политического давления и шантажа. Санкции создают возможность европейским контрагентам Компании уклоняться от исполнения договоров».