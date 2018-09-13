«Известия»: количество должников в России выросло в два раза

Количество должников в России с просрочкой платежа сроком более шести месяцев выросло за последние четыре года в два раза. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на материалы Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Отмечается, что в первом полугодии 2018 года количество таких должников составило 6,7 млн человек, что на 12,1% больше показателей аналогичного периода в 2014 году, когда клиентами с безнадежной просрочкой стали 3,09 млн человек.

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Эксперты пояснили, что данная динамика объясняется падением реальных доходов населения и агрессивным наращиванием кредитных портфелей банками.

Ранее СМИ рассказали о планах ограничить кредитную нагрузку россиян.