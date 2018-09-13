На открытии торгов рубль растет к доллару и евро

На открытии торгов на Московской бирже рубль укрепляется.

Так, курс американской валюты по данным на 10.05 уменьшился на 38 коп. и составил 68,65 руб. Курс евро снижался на 43 коп. и достиг показателя 79,8 рубля.

Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Орешкин объяснил ослабление российской валюты оттоком капитала из страны. При этом он подчеркнул, что у страны есть «очень большая» подушка безопасности. Министр также не увидел никаких причин, по которым нужно было бы пересматривать среднесрочный и долгосрочный прогноз курса рубля.