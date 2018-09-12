Рубль не определился с динамикой на открытии торгов

На открытии торгов на Московской бирже рубль торгуется разнонаправленно.

В частности, на 10.00 мск курс доллара вырос на 22 коп. и составил 69,63 руб.

Курс евро снизился на 6 коп., до 80,54 руб.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, вырос на 72,4 коп., до 81,39 руб., курс доллара увеличился на 10,59 коп., до 69,97 руб., следует из данных ЦБ.

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Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла по сравнению с показателем на вторник на 38,4 коп., составив 75,11 руб.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,34%, до $79,33 за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,84%, до $69,83 за баррель.

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