Рубль растет на открытии торгов

На открытии торгов на Московской бирже рубль растет.

В частности, курс доллара снизился на 40 коп. и составил 70,17 руб.

Курс евро упал на 24 коп., до 81,59 руб.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, вырос на 31,4 коп., до 80,67 руб., курс доллара увеличился на 83,99 коп., до 69,86 руб., следует из данных ЦБ.

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Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 60,33 коп., составив 74,72 руб.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,26%, до $77,57 за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,1%, до $67,61 за баррель.

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