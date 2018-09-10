Транзит российского газа через Украину снизился в период с января по август 2018 года на 6%, до 58,2 млрд кубометров. Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы «Укртрансгаза».

«Объемы транспортировки газа по территории Украины из России в европейские страны и Молдавию составляют 58,2 млрд кубометров. С начала года транзитные объемы сократились на 3,8 млрд кубометров, или на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года», — заявили в «Укртрансгазе».

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Также стало известно, что Украина сократила импорт газа по реверсу из ЕС на 26,6%, до 6,9 млрд кубометров

Ранее депутат Верховной рады Украины Сергей Тарута сообщил, что на Украине есть «колоссальные запасы» природного газа.