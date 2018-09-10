В Госдуме предложили запретить снятие наличных с безымянных карт

Председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что комитет предлагает запретить снятие наличных с неперсонифицированных карт. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если говорить о поддержке безналичных платежей, мы внесем ограничение, в соответствии с которым нельзя будет снимать наличные деньги с неперсонифицированных платежных карт. Сейчас можно снимать до 15 тыс. руб. без всяких проблем, мы хотим это запретить для тех карт, которые не идентифицируют владельца», — сказал Аксаков.

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Он также подчеркнул, что подобная мера позволит бороться с мошенничеством, связанным с использованием предоплаченных карт.

Ранее сообщалось, что Банк России ожидает рост доли безналичных платежей в России.