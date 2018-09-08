NYT: глава Alibaba покинет свой пост

Основатель и глава китайской компании Alibaba Джек Ма решил уйти на пенсию. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, Ма решил уйти со своего поста 10 сентября, в день своего 54-летия.

Как отмечается, на пенсии глава Alibaba намерен заниматься преподаванием английского языка.

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Джек Ма является одним из самых богатых людей Китая, его состояние оценивается в $40 млрд.

Ранее сообщалось, что основатель Alibaba Джек Ма снялся в боевике о кунг-фу.

Как отмечалось, Ма сыграл в фильме под названием «Искусство охраны и защиты».