NYT: глава Alibaba покинет свой пост
Основатель и глава китайской компании Alibaba Джек Ма решил уйти на пенсию. Об этом сообщает The New York Times.
По данным издания, Ма решил уйти со своего поста 10 сентября, в день своего 54-летия.
Как отмечается, на пенсии глава Alibaba намерен заниматься преподаванием английского языка.
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Джек Ма является одним из самых богатых людей Китая, его состояние оценивается в $40 млрд.
Ранее сообщалось, что основатель Alibaba Джек Ма снялся в боевике о кунг-фу.
Как отмечалось, Ма сыграл в фильме под названием «Искусство охраны и защиты».