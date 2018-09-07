В России могут освободить ювелирные изделия из серебра от госконтроля

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что Минфин хочет вывести ювелиров из-под контроля государства за серебром. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы планируем внести изменения в закон, чтобы освободить ювелирный бизнес от контроля государства за серебром. Госконтроль за драгоценными металлами и камнями связан с высокими рисками отмывания доходов, а серебро стоит уже так дешево, что с таким же успехом можно контролировать никель, например», — сказал Моисеев.

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Он также добавил, что министерство готовит поправки для того, чтобы либо полностью отменить государственный надзор по серебру, либо отменить его относительно изделий весом до 100 грамм.

В прошлом году СМИ сообщили, что на российских украшениях могут появиться QR-коды.