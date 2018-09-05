Инфляция в России замедлилась до нуля

Инфляция в России с 28 августа по 3 сентября составила 0%, потребительские цены с начала года выросли на 2,3%. Об этом говорится в материалах Росстата.

Так, за прошедшую неделю куриные яйца подорожали на 1,6%, пшено — на 1,3%, свинина — на 1,1%; говядина, баранина, колбасы, сосиски, сардельки, пастеризованное молоко, сахар-песок и карамель — на 0,2-0,3%.

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Вместе с тем гречневая крупа подешевела на 0,5%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3,2%: морковь стала дешевле на 7,8%, картофель — на 5,4%, лук — на 4,7%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо практически не изменились.

Ранее ЦБ сообщил о росте инфляционных ожиданий россиян.