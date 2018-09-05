Порошенко поприветствовал продление санкций ЕС против России

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал решение ЕС о продлении санкций против России еще на полгода. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Приветствую новость из Брюсселя о логичном решении послов ЕС продлить на полгода индивидуальные санкции против России в отношении более 150 человек и около 50 компаний…», — сказал Порошенко.

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Он также добавил, что Украина совместно с ЕС идет единым непоколебимым трансатлантическим фронтом.

Ранее сообщалось, что представители стран Европейского союза (ЕС) одобрили продление на полгода санкций против российских физических лиц и компаний.

Такое решение было принято в среду, 5 сентября, на плановом заседании комитета постоянных представителей стран ЕС.