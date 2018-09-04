Набиуллина рассказала о сроках создания в России ассоциации по развитию финграмотности

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ассоциация по развитию финансовой грамотности может появиться в России к концу 2018 года – началу 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что на данный момент идут активные консультации по поводу того, как, на каких принципах, в какой форме может быть создана эта ассоциация.

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«Эти консультации пока не завершены, но наш прогноз, что ассоциация может появиться к концу этого года — в начале следующего года», — сказала Набиуллина.

В мае текущего года председатель Центробанка сообщила, что регулятор намерен создать ассоциацию поддержки финграмотности для просвещения населения.