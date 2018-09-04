«Нафтогаз» намерен получить с «Газпрома» еще $100 млн

Главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что пеня по выплатам «Газпрома» в рамках судебного разбирательства с «Нафтогазом Украины» достигла $100 млн. Об этом сообщает RNS.

Он подчеркнул, что также может идти речь о дополнительной оплате расходов «Нафтогаза» на принудительное исполнение решения суда.

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«Уже примерно $100 млн набежало, как вы называете, штрафных санкций, или же процентов. И если, например, оценивать еще расходы на судебных исполнителей, то фактически речь будет идти о сотнях миллионов долларов, которые «Газпром» будет вынужден дополнительно заплатить к долгу в $2,5 млрд», — сказал Витренко в интервью украинскому «Пятому каналу».

Ранее сообщалось, что суд в Нидерландах арестовал принадлежащие «Газпрому» акции «Голубого потока».