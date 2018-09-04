Набиуллина заявила о факторах для повышения ключевой ставки ЦБ

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор видит факторы для повышения ключевой ставки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что на данный момент существует мало факторов для снижения базовой ставки ЦБ.

«Появились некоторые факторы, которые позволяют вынести и вопрос о возможном повышении ставки», — отметила Набиуллина.

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Помимо этого, глава Центрабанка подчеркнула, что есть значительное число факторов, говорящих о сохранении ставки.

Ранее сообщалось, что Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых.

Уточняется, что регулятор будет принимать решения по ключевой ставке, оценивая инфляционные риски, динамику инфляции, а также развитие экономики относительно прогноза.