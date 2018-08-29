Песков назвал обращение Путина по вопросу пенсий смелым поступком

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин в ходе обращения к россиянам по поводу изменений пенсионной системы открыто и подробно изложил свою точку зрения. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Думая о будущем страны, думаю, прежде всего, об интересах пенсионеров нынешних и пенсионеров будущих, президент принял решение выступить с таким обращением. Это смелый поступок, это поступок в стиле Путина, в стиле убеждений Путина. Он принял решение напрямую обратиться к людям, что сегодня и было сделано», — сказал Песков.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал выступление президента по вопросу изменения пенсионной системы.