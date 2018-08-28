Bloomberg: торговые переговоры между Китаем и США могут быть на время приостановлены

Администрация президента США Дональда Трампа отодвигает торговые переговоры с Китаем на второй план, сосредоточив свое внимание на достижении соглашения между Соединенными Штатами и Мексикой, отмечает агентство Bloomberg.

Белый дом считает, что на данный момент важно быстро и выгодно разрешить торговый спор в «собственном районе», сказал ранее Fox Business News министр торговли США Уилбур Росс. По его словам, позиция американского президента заключается в том, что данный момент не лучшее время для переговоров с Китаем.

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Ранее Дональд Трамп сказал, что он отвергает попытки Китая вести переговоры, поскольку пытается достичь менее «односторонней» торговой политики от Пекина.

Переговоры между США и Китаем зашли в тупик с мая, говорится в материале.

После того, как торговые переговоры в Вашингтоне на прошлой неделе закончились без соглашения, знакомый с обсуждениями источник рассказал, что китайские чиновники видят в перспективе приостановление переговоров с американской стороной вплоть до выборов в конгресс США в ноябре.