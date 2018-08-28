МИД Германии раскритиковал США за позицию по «Северному потоку — 2»

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что возможные санкции США против газопровода «Северный поток — 2» неприемлемы. Об этом сообщает boerse.de со ссылкой на DPA.

«Неприемлемо использовать санкции с целью повлиять на европейскую энергетическую политику», — сказал Маас.

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Он подчеркнул, что если США намерены продавать Европе больше сжиженного природного газа (СПГ), то они должны расширить свои каналы поставок.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что слова американского президента Дональда Трампа о «Северном потоке – 2» направлены на продвижение интересов США в Европе.