Bloomberg: Европа пытается спасти ВТО

Во время эскалации китайско-американской торговой войны набирает обороты процесс по защите Всемирной торговой организации (ВТО) от утраты необходимости данной структуры, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на двух чиновников.

По данным агентства, ЕС проведет в следующем месяце встречу в Брюсселе с министрами торговли США и Японии. Встреча станет частью усилий, в рамках которых предполагается предотвратить процесс маргинализации ВТО.

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Встреча будет предварять около 10 совещаний на высоком уровне по всему миру, которые пройдут в течение следующего года в целях ослабления напряженности в сфере торговли.

По мере эскалации напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином угрозы ВТО как организации становятся все более серьезными, говорится в материале.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа ввела пошлины на товары из Китая, заявив о неспособности ВТО решать экономические проблемы. В самой структуре ВТО в настоящее время задумываются о реформировании, продолжает Bloomberg.

В частности, реформирование ВТО, а также борьба с недобросовестным торговым поведением Китая, будут обсуждаться на ряде встреч по всему миру в течение следующего года, в том числе на встрече в Оттаве, на которой будет около десятка министров торговли.

Эти темы будут также подняты на совещании высокого уровня по Азиатско-Тихоокеанскому экономическому сотрудничеству (АТЭС) в ноябре, на встрече «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе, а также на совещании министров на полях Всемирного экономического форума в Давосе.