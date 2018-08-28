Трамп и Меркель поддержали переговоры США-ЕС по устранению торговых барьеров

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель поддержали переговоры США-ЕС по устранению торговых барьеров, передает РИА «Новости».

«Они твердо поддержали продолжающиеся обсуждения между Вашингтоном и Брюсселем по удалению барьеров, препятствующих углублению торговых связей», — говорится в сообщении.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что договоренности с Мексикой о заключении нового торгового соглашения были достигнуты.

По имеющимся данным, новое торговое соглашение придет на смену действующему соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). При объявлении о достижении договоренности Трамп отметил высокую значимость данного соглашения.