Трюдо провел «конструктивные переговоры» с Трампом

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел «конструктивные переговоры» с президентом США Дональдом Трампом, сообщаетРИА «Новости».

«Сегодня премьер-министр провел конструктивный разговор с президентом (США Дональдом) Трампом в отношении Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА). Лидеры приветствовали прогресс, достигнутый в ходе обсуждений с Мексикой, и с нетерпением ожидают, что их представители встретятся на этой неделе с целью успешного завершения переговоров», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Канады Христя Фриланд отменила запланированный визит на Украину для проведения в Вашингтоне переговоров о торговой сделке между США и Мексикой.