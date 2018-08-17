Песков назвал финансовую систему России абсолютно стабильной

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что финансовая система России абсолютно стабильна, несмотря на волатильность курса рубля, передает РИА «Новости».

«Вы видите, что идет разнонаправленная динамика. Действительно, определенная волатильность есть, но еще раз повторяю и хотел бы вам напомнить заявление наших руководителей экономического и финансового сектора, что система финансовая и экономическая в стране абсолютно стабильна», — сказал Песков.

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ на пятницу, 17 августа, составил 66,89 рублей против 66,37 в четверг. Курс евро с расчетом на завтра вырос до 76,05 рублей против 75,22 днем ранее. Таким образом, рубль после двух дней роста продолжил падение.