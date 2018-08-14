Организаторы перенесли Российско-индийский экономический форум

Российско-индийский экономический форум, который был запланирован 19-20 августа в Санкт-Петербурге, был перенесен, сообщает РИА «Новости».

По данным организаторов, новая дата будет объявлена позже.

«В связи с графиком международных мероприятий, по инициативе индийской стороны, принято решение о переносе Первого Российско-индийского экономического форума. Информация о новой дате проведения мероприятия будет сообщена позднее», — сообщили в фонде «Росконгресс», который является одним из организаторов мероприятия.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с индийским премьером Нарендой Моди заявил, что тесные контакты с властями Индии способствуют росту двустороннего товарооборота.