В МЭР рассказали об основном риске для инфляции

Снижение урожая зерновых в мире и рост цен на пшеницу является основным риском для продовольственной инфляции в России. Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы Минэкономразвития.

«Снижение урожая зерновых в мире и рост цен на пшеницу на мировых фондовых рынках (рост цен на фьючерсы на пшеницу на Чикагской фондовой бирже почти на 20% c начала июля) является основным риском для продовольственной инфляции», — заявили в министерстве.

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Также в ведомстве подчеркнули, что более низкий урожай зерновых в России с учетом рекордно высоких запасов сам по себе рисков не создавал.

Ранее сообщалось, что Росстат зафиксировал дефляцию в России.