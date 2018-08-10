ЦБ отозвал лицензию у «Инновационного расчетного центра»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация «Инновационный расчетный центр» (РНКО «ИРЦ»). Об этом сообщается на сайте ЦБ.

«Деятельность РНКО «ИРЦ» АО на протяжении длительного времени являлась убыточной в связи с неэффективностью бизнес-модели кредитной организации», — отметил регулятор.

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Уточняется, что решение Центробанка принято в связи со снижением размера собственных средств кредитной организации ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату ее государственной регистрации.

По величине активов на 1 августа кредитная организация занимала 503 место в банковской системе России.