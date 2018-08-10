В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,01%, составив $66,82 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре увеличились на 0,11% — до $72,15 за баррель.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, вырос на 3 руб., до 76,82 руб., курс доллара увеличился на 2,69 руб., до 66,28 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла по сравнению с показателем на четверг на 2,83 коп., составив 71,02 руб.

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