Медведев рассказал о финансировании системы заповедников в России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что система особо охраняемых природных зон страны получит «серьезные финансовые вливания». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, правительство России намерено продолжить развитие систем особой охраны природных территорий.

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Он также добавил, что в настоящее время готовится национальный проект «Экология», который предполагает создание новых 24 особо охраняемых природных территорий.

Медведев подчеркнул, что кабмин будет планировать финансирование на подобного рода новые природные зоны.

Ранее сообщалось, что глава Минприроды Дмитрий Кобылкин предложил выделять на решение экологических проблем средства россиян.