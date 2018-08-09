Исследование: средний лимит по кредиткам в России упал до минимума с 2014 года

Средний размер лимитов по кредитным картам в России во втором квартале текущего года упал до самого низкого уровня с 2014 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

«По данным 4,1 тыс. кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), во втором квартале 2018 года средний размер лимита по кредитным картам составил 45,8 тыс. руб. Это самый низкий квартальный показатель среднего лимита по кредитным картам с 2014 года», — сказано в исследовании НБКИ.

Как стало известно, во втором квартале 2018 года самый большой средний размер лимита по кредитным картам в регионах был отмечен в Москве (89,8 тыс. руб), Сахалинской области (66,1 тыс. руб), Камчатском крае (65,9 тыс. руб), Санкт-Петербурге (65,9 тыс. руб).