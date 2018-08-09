В Госдуме назвали плюсы от новых санкций США

Глава комиссии Госдумы по законодательному обеспечению предприятий ОПК Владимир Гутенев заявил, что новые санкции США против России будут стимулировать импортозамещение. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что санкции принесут определенные неудобства.

Реклама

«Но, с другой стороны, как ни парадоксально, подобные меры стимулируют импортозамещение и диверсификацию: все больше выпускается изделий для гражданского сегмента. Новость, конечно, не радостная, но она не вызывает особой тревоги», — сказал Гутенев.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал решение Соединенных Штатов о введении новых санкций против России из-за инцидента в Солсбери.