Медведев рассказал о задаче нового бюджетного цикла

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что новый бюджетный цикл должен быть направлен на реализацию положений майского указа президента. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В новом бюджетном цикле мы, прежде всего, должны сосредоточиться на достижении основных целей национального развития, которые сформулированы в майском указе президента, предусмотреть все необходимые для этого средства», — сказал Медведев.

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Он подчеркнул, что не стоит забывать и об обеспечении макроэкономической стабильности и выполнении социальных обязательств.

Ранее Медведев сообщил, что власти продлят программу по улучшению жилищных условий для молодых семей.