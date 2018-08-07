Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума

На официальном сайте Восточного экономического форума опубликована деловая программа с краткими аннотациями и основными темами сессий.

На сегодняшний день программа содержит более 50 деловых мероприятий, включая панельные сессии, бизнес-диалоги и круглые столы. Традиционно центральным событием Форума станет пленарное заседание с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина. Тема заседания в этом году – «Дальний Восток: расширяя границы возможностей».

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«Центральная тема ВЭФ-2018 отражает наши ожидания от предстоящего мероприятия. Предыдущие форумы были крайне результативными в плане заключенных соглашений и достигнутых договоренностей. Уверен, что по итогам ВЭФ-2018 удастся выйти на новый уровень отношений с зарубежными инвесторами, представителями компаний и органов власти, тем более что география участников Форума с каждым годом расширяется», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.

Работа в рамках деловой программы ВЭФ-2018 будет вестись по четырем основным направлениям.

Первый тематический блок «Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги» будет посвящен результатам и перспективам таких механизмов развития региона, как территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток.

В рамках направления «Отраслевые приоритеты Дальнего Востока» участники Форума обсудят проблемы развития отраслей, благодаря которым будет осуществляться экономический рост региона в ближайшие годы.

В тематический блок «Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества» включены деловые мероприятия по таким вопросам, как экономическая кооперация Дальневосточного региона России с соседними странами, роль дальневосточных транспортных коридоров для Азиатско-Тихоокеанского региона, создание международного медицинского кластера во Владивостоке, интеграция и энергетическое сотрудничество в АТР, освоение ресурсов Мирового океана и др.

Среди тем для обсуждения в блоке «Создание условий для жизни людей» – реализация национальных проектов в сфере демографии, здравоохранения, культуры, образования и науки, жилья и городской среды на Дальнем Востоке.