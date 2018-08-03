В России могут отменить штрафы за несвоевременную подачу налоговой декларации

Глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что было предложено отменить штрафы за непредоставление компаниями уточненной налоговой декларации. Об этом сообщает RNS.

«Есть предложение освободить от ответственности всех налоговых агентов, то есть тех, кто занимается взиманием налогов, их расчетом, которые самостоятельно, до обнаружения налоговой инспекцией факта неперечисления или неполного перечисления платежей уплатили налоги и соответствующие пени», — сказал Медведев.

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Он напомнил, что на данный момент, если компания погасила всю задолженность, но не представила уточненную декларацию, «ее штрафуют задним числом».

Ранее сообщалось, что ФНС откроет доступ к относившимся к налоговой тайне данным.