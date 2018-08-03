ФНС: россияне чаще всего уклоняются от уплаты НДФЛ

Основные нарушения налогового законодательства России со стороны юридических лиц связаны с налогами на добавленную стоимость. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Федеральной налоговой службе (ФНС).

Отмечается, что у физических лиц и индивидуальных предпринимателей чаще всего возникают проблемы с уплатой НДФЛ.

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«По результатам 2,6 тыс. выездных налоговых проверок физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, проведённых в 2017 году, доначислено 8,775 млрд рублей», — заявили в ФНС.

Ранее сообщалось, что ФНС может получить доступ к счетам физлиц.