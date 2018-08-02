Bloomberg: Дерипаска назвал условия США по снятию санкций неприемлемыми

Глава «Русала» Олег Дерипаска считает, что условия Минфина США по снятию санкций с компании являются неприемлемыми. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на несколько источников.

Источники отметили, что Дерипаска назвал требования США экономически нецелесообразными и кабальными. Они не смогли уточнить, какой конкретно пункт условия по снятию санкций не устраивает Дерипаску.

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Представитель Дерипаски отказался дать комментарий Bloomberg.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что Вашингтон рассчитывает найти приемлемое решение по снятию санкций с компании «Русал».

Как стало известно, минфин США продлил срок завершения операций с «Русалом» и En+.