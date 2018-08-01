Турция выразила протест против санкций США
Министерство иностранных дел Турции резко осудило принятое руководством США решение о введении санкций в отношении страны.
«Мы решительно протестуем против решения минфина США ввести санкции против нашей страны. Это решение несовместимо со статусом государства и не может быть объяснено идеями права и справедливости», — говорится в тексте сообщения турецкого внешнеполитического ведомства.
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В министерстве также отметили, что подобный шаг является неуважительным вмешательством в правовую систему страны и противоречит принципам отношений с США.
Ранее сообщалось, что минфин США ввел санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции.