Турция выразила протест против санкций США

Министерство иностранных дел Турции резко осудило принятое руководством США решение о введении санкций в отношении страны.

«Мы решительно протестуем против решения минфина США ввести санкции против нашей страны. Это решение несовместимо со статусом государства и не может быть объяснено идеями права и справедливости», — говорится в тексте сообщения турецкого внешнеполитического ведомства.

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В министерстве также отметили, что подобный шаг является неуважительным вмешательством в правовую систему страны и противоречит принципам отношений с США.

Ранее сообщалось, что минфин США ввел санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции.