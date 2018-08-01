Мутко рассказал о сроках утверждения приоритетных нацпроектов

Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что правительство должно утвердить параметры приоритетных национальных проектов до 1 октября текущего года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы находимся на очень сложном этапе — мы работаем над совершенно новыми подходами в области управления», — отметил Мутко.

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Он также добавил, что 20 сентября планируется утвердить бюджет России, после чего наступит время для окончательной конструкции нацпроектов.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что общий объем финансирования национального проекта «Демография» составит более 3,5 трлн руб.

Он подчеркнул, что каждое предложение в проект «Демография» должно быть ориентировано на максимальный эффект.