Goldman Sachs: акции «Роснефти» станут самыми доходными в российском ТЭК

Акции «Роснефти» могут стать самыми привлекательными бумагами среди всего российского ТЭК, считают аналитики американского Goldman Sachs.

По их оценкам, дивидендные выплаты «Роснефти» будут расти как минимум на 15% ежегодно, и к 2020 году доходность бумаг составит 10% - абсолютный рекорд среди всех компаний нефтегазового сектора.

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«Роснефть» сможет стать лидером уже в этом году: по оценкам аналитиков Goldman Sachs, дивидендная доходность бумаг компании по итогам 2018 года составит 8%.

В мае «Роснефть» объявила, что планирует сократить совокупную долговую нагрузку не менее чем на 500 млрд рублей, снизить целевой уровень капзатрат на 20% и запустить программу обратного выкупа своих акций на $2 млрд.

«Агрессивная политика «Роснефти» в области слияний и поглощений в 2016 г. была продиктована мнением руководства компании о том, что рыночная цена на нефть достигла дна и, следовательно, компания находилась в режиме активного инвестирования. Нынешнее предпочтение руководства отдается рационализации портфеля и дальнейшему повышение операционной эффективности компании», - отмечается в отчете Goldman Sachs.

«Гарантии существенного снижения финансовых обязательств и решение о buy back станут настоящим уколом адреналина для котировок «Роснефти», которые имеют все шансы обновить исторические максимумы», — считает начальник аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев. «Инвесторы уже оценили решение компании увеличить дивиденды: на фоне новостей о рекордных выплатах акции «Роснефти» на Московской бирже обновили рекорд с февраля 2017 года. В целом же с начала года бумаги компании выросли в цене более чем на 37%», — подсчитал эксперт.