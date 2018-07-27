Госдеп заявил о риске санкций из-за «Северного потока — 2»

Заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсис Феннон заявил, что для компаний, которые работают над строительством газопровода «Северный поток — 2», сохраняется серьезный риск санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, для фирм задействованных в реализации «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» существует риск попасть под санкции США.

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Он также отметил, что США не комментируют, когда данные санкции будут введены.

При этом Феннон подчеркнул, что риск санкций по «Северному потоку — 2» сохраняется.

Ранее сообщалось, что власти Украины заявили, что едины с США в их намерении противодействовать строительству «Северного потока — 2», так как видят в нем «прямую угрозу энергетической безопасности Европы».