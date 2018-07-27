Судам России могут предоставить исключительное право перевозки нефти по Севморпути

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что суда под российским флагом могут получить исключительное право на перевозку нефтепродуктов по Севморпути. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сейчас прорабатывается вопрос о предоставлении судам под российским флагом исключительного права на перевозку и хранение углеводородов в акватории Северного морского пути», — сказал Борисов на открытии международного дальневосточного морского салона.

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Вице-премьер отметил, что в текущем году могут появится также другие новые механизмы, которые направлены на поддержку российских судостроителей и судовладельцев.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что правительство собирается с 2019 года запретить перевозку по Севморпути нефти, газа и угля, добытых в российской Арктике, на судах иностранного производства.