Reuters: нефтегазовые компании США выступили против антироссийских санкций
Лоббисты крупных нефтегазовых компаний США пытаются убедить конгресс страны не ужесточать санкции против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, в настоящее время в сенате США обсуждают ужесточение санкций против России из-за расследования «российского вмешательства» в президентские выборы страны.
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Как отмечается, американские нефтегазовые компании выступают против ужесточения антироссийских санкций.
Однако, представители сената США отказались комментировать данную информацию.
Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Минфине департамента по противодействию антироссийским санкциям.