ЦБ зафиксировал ускорение трендовой инфляции

Оценка годовых темпов трендовой инфляции увеличилась в июне текущего года до 5,3%. Об этом сообщается в материалах Банка России.

«Несмотря на инерционность трендовой инфляции по построению, ее продолжающийся в течение трех последних месяцев рост после длительного периода снижения отражает постепенное нарастание инфляционного давления среди устойчивых компонент ИПЦ», — заявили в ЦБ.

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Также регулятор отметил, что на среднесрочном горизонте риски отклонения годовой инфляции вверх от 4% продолжают преобладать над рисками отклонения инфляции ниже 4%.

Ранее сообщалось, что Центробанк ожидает постепенное повышение инфляции.