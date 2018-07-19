Международные резервы России выросли более чем на $700 млн

За неделю международные резервы России выросли на $700 млн и на 13 июля составили $460,3 млрд против $459,6 млрд на 6 июля, сообщает Банк России.

«Международные резервы на 13 июля составили $460,3 млрд, увеличившись за неделю на $700 млн, или на 0,2%, в результате приобретения валюты в рамках бюджетного правила», — заявили в ЦБ.

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Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.

Ранее сообщалось, что международные резервы России выросли более чем на $4 млрд.