Бизнес констатировал снижение уровня коррупции в России

Торгово-промышленная палата (ТПП) России провела исследование «Бизнес-барометркоррупции», согласно которому, 39% предпринимателей считают, что уровень коррупции в стране снижается, передает «Коммерсант».

В октябре такого мнения придерживались 25% опрошенных. О росте коррупции заявили 9,5% респондентов, 31,8% изменений не увидели.

Реклама

По сравнению с октябрьскими показателями снизилось и число предпринимателей (с 13,1% до 10,3%), которые сталкиваются с коррупцией в работе. 72,1% респондентов сказали, что встречаются с коррупцией время от времени, еще 17,6% — никогда.

По данным ТПП, чаще всего с коррупцией предприниматели сталкиваются при получении разрешений и справок (39,1%) и в рамках контрольно-надзорной деятельности (34,5%). При этом опрошенные предприниматели заявили о снижении коррупционных проявлений в сфере государственных и муниципальных закупок (с 32,4 до 30,1%). Больше всего, по мнению респондентов, снизилась коррупция в сфере соблюдения санитарных норм (с 25,5% до 19,6).

Рост коррупционной активности был зафиксирован при регистрации сделок с недвижимостью (26,2%) и в сфере закрытия бизнеса (с 12 до 18,2%), говорится в опросе ТПП.