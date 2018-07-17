Кабмин внес в Госдуму изменения ставки НДС для международных рейсов

Правительство внесло в Госдуму проект поправок по изменению системы взимания НДС с авиакомпаний за обслуживание в аэропортах их международных рейсов. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«В целях соблюдения бюджетных интересов, а также исключения сложностей в налоговом администрировании и противоречивой практики отнесения различных услуг аэропортов к облагаемым НДС по ставке 0% при обслуживании международных рейсов законопроектом предлагается предоставить Правительству России полномочия по определению перечня таких услуг аэропортов», — заявили в правительстве.

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Уточняется, что предлагаемая законопроектом норма позволит обеспечить необходимую гибкость при корректировке перечня таких услуг в соответствии с изменяющимися тенденциями и политикой развития отрасли.

Ранее сообщалось, что кабмин внес в Госдуму закон об обнулении НДС на перелеты на Дальний Восток.