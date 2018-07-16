«Ъ» узнал, как власти помогут «Русалу»

Правительство намерено поддержать попавшую под санкции компанию Олега Дерипаски «Русал» за счет стимулирования внутреннего спроса на алюминий в 2,5 раза. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников.

Уточняется, что вице-премьер Дмитрий Козак утвердил «дорожную карту» развития алюминиевой промышленности до 2023 года. В ней предполагаются субсидии промышленности при использовании алюминия, расширение сфер его применения и жесткие ограничения по импорту.

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Как стало известно, еще десять предложений по дополнительному стимулированию спроса в промышленности будут обсуждать как минимум до октября.

Ранее источник сообщил, что «Русал» может стать резидентом одного из двух специальных административных районов России.